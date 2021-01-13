Одесский ночной дрифтер, совершивший ДТП, арестован

Виновнику ДТП, произошедшего 5 января на перекрёстке улиц Разумовской и Мясоедовской в Одессе, избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 26-летнему водителю, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия на перекрёстке улиц Разумовская и Мясоедовская в Одессе, в результате которого погибли два человека и шесть человек травмированы», — говорится в информации областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, вечером 5 января водитель легкового автомобиля «TOYOTA CAMRY», выехав на перекрёсток улиц Разумовская и Мясоедовская на красный сигнал светофора, запрещающий ему дальнейшее движение, не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW», в результате чего произошло столкновение этих автомобилей.

После столкновения автомобиль «BMW» загорелся и взорвался, его отбросило на остальные три авто — «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», «MERCEDES-BENZ» и автобус «БАЗ».

Вследствие совершённого ДТП 29-летний водитель «BMW» и его пассажир погибли на месте происшествия. Подозреваемый и два его пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

Также доставлены в медицинское учреждение три пассажира автомобиля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области. Обвиняемый может получить до 10 лет лишения свободы.