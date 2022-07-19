Из зала одесского суда: к 8 годам заключения приговорён водитель за совершение ДТП

8 лет заключения и 1 млн грн материального и морального вреда – таков приговор Киевского районного суда г.Одесса 29-летнему одесскому водителю за совершение ДТП в ноябре 2021 года с погибшей 15-летней девушкой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в начале ноября прошлого года водитель, управляя автомобилем «OPEL ASTRA», двигался в тёмное время суток по Адмиральскому проспекту в Одессе. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком и дорожной разметкой «зебра», а также знаками «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и «Дети», превысил разрешённую скорость движения и совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 15-летняя девушка, а её брат получил телесные повреждения средней тяжести. Кроме того, после совершения ДТП водитель не остановился и скрылся с места происшествия, не приняв мер по оказанию медицинской помощи пострадавшим и не вызвав скорую медпомощь», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года 5 лет заключения получил водитель, причастный к смертельному ДТП на автодороге в с. Петрово Одесского района, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

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