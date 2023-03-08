СБУ задержала ещё одного вражеского информатора в Одессе

Служба безопасности разоблачила ещё одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер на юге Украины.

Он обнародовал в запрещённых соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры в Одесской области, — сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

«Подхваченную» в соцсетях информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов. В случае прилётов вражеский информатор выходил на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики СБУ установили и задержали злоумышленника в Одессе. По данным следствия, фигурантом является местный житель, поддерживающий вооружённую агрессию России и оправдывающий военные преступления россиян.

Также установлено, что на собственных страницах в запрещённых соцсетях он призывал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности), ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Служба безопасности в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области разоблачила бывшего боевика российских оккупационных группировок.

Фото: СБУ в Одесской области

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