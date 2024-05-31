Суд вновь арестовал бывшего одесского военкома, назначив ему залог в 140 млн грн

Суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 140 млн грн.

Об этом 30 мая сообщает в Facebook Госбюро расследований.

В ГБР указали, что сотрудники задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая на выходе из СИЗО после того, как за него был внесён залог в сумме 12 млн грн по предварительному обвинению в незаконном обогащении.

При новом задержании ГБР сообщило ему и о новом подозрении – в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн.

«Суспільне» уточнило, что Печерский райсуд Киева арестовал Борисова на два месяца.

Одесса News информировала, что против Борисова, назначенного военным комиссаром Одесской области в 2019 году. возбуждено уголовное производство по нескольким статьям УК Украины. В 2023 году ГБР задержало бывшего военкома и суд поместил его под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

В июле 2023 года Офис генпрокурора заявил, что в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании более чем на 151 млн грн. В списке имущества, арестованного по делу Борисова, дом площадью 857 м² в Испании (его стоимость – более €4 млн), офисное помещение в Испании за €500 тыс., два дома в Одессе, несколько автомобилей, в том числе Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска и три Mercedes-Benz 2021–2022 годов выпуска.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершённое в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путём обмана, совершённое в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

28 мая 2024 года Борисов вышел под залог в размере 12 млн грн, но сотрудники ГБР повторно задержали его и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму свыше 142 млн грн. В ведомстве заявили, что получили информацию, будто после уплаты залога и выхода из изолятора Борисов планировал выехать за границу.

Фото: Никита Галка/Суспільне

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