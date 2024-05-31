В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Тихонов, светлая ему память

22 января 2024 года в Лиманской громаде Одесской области провели в последний путь с воинскими почестями солдата отделения пулемётного взвода роты огневой поддержки, жителя с. Степовое Евгения Тихонова, погибшего на фронте.

Об этом сообщила Лиманская громада.

Евгению было 30 лет.

Одесса News сообщала о гибели 11 января 2024 года на фронте вблизи населённого пункта Бердичи Покровского района Донецкой области солдата из Белгород-Днестровского Юрия Явдошенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Лиманская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy