В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Тихонов, светлая ему память

22 января 2024 года в Лиманской громаде Одесской области провели в последний путь с воинскими почестями солдата отделения пулемётного взвода роты огневой поддержки, жителя с. Степовое Евгения Тихонова, погибшего на фронте.
Об этом сообщила Лиманская громада.
Евгению было 30 лет.
Одесса News сообщала о гибели 11 января 2024 года на фронте вблизи населённого пункта Бердичи Покровского района Донецкой области солдата из Белгород-Днестровского Юрия Явдошенко.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Лиманская громада/Facebook
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