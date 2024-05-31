Кто в Одессе 31 мая останется без света

На 31 мая НЭК «Укрэнерго» отменил лимиты на потребление электроэнергии.

Как сообщает в Facebook ДТЭК «Одесские электросети», «в последний день весны ограничений электроснабжения не будет».

Однако, некоторые жители ряда улиц в Одессе 31 мая таки будут без света по причине проведения различного рода аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Ильфа и Петрова, 21, 23, просп. Академика Глушко, 19-25; Долгая, 92-123, Костанди, 68-129, Люстдорфская дорога, 129-179а/корп.1, Михаила Жука (Новгородская), 1-53а, Сумская, 65а, Айвазовского (Тимирязева), 3а, 53- -102, Волокидина переулок (пер. Шолохова), 1-12, Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14, Дворниковый переулок (пер. Новгородский), 2,3,3/корп.2 ,4,12, Львовская, 29в-78а, Левитана, 59,61, Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а, пер. 3-й Тимирязева, 1-14, пер. 4-й Тимирязева, 3-10, пер. 5-й Тимирязева, 1-10, пер. 2-й Юннатов, 1-8, пер. 3-й Юннатов, 1-6, пер. Трудовой, 1-8. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: Ланжероновская, 19, Дерибасовская, 18, Европейская (Екатерининская), 14. Работы до 17:00.

Кармена Романа, 9-11а, просп. Гагарина, 7, 11, 13, просп. Шевченко, 9-13. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 6-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 17-81, Рыночная, 7, пер. 8-й Балтский, 1-11, 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50а, 1-й Черноморский, 1-44а, пер. 2-й Балтский, 1-32, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 4-й Балтский, 2-14, пер. 5-й Балтский, 7-25, пер. 7-й Балтский, 1-14, пер. 8-й Балтский, 5, Локомотивная, 1-27, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1-44, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер. 8-й Черноморский, 1-54, Жевахова, 3а – 13, пер. 3-й Черноморский, 1-34, пер. 4-й Черноморский, 1-43, пер. 5-й Черноморский, 1-19, пер. 9-й Черноморский, 6-18, пер. 2-й Черноморский, 1-34, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 1-й Балтский, 1-11. Работы до 19:00.

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