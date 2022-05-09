Кому в Одессе необходимо запастись водой на 10 мая

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ 10 мая у некоторых потребителей Одессы будет отключено водоснабжение.

В частности, с 09:00 до 22:00 в этот день будет прекращена подача воды потребителям верхних этажей (выше 3-го этажа) ж/м «Котовского», а также не будет воды у потребителей ж/м «Лузановка», с. Крыжановка, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка, с. Красносёлка, с.Александровка, пос. Шевченко (возможно снижение давления водоснабжения).

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, у некоторых потребителей в Одессе 10-11 мая не будет газа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.