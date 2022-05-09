Два одесских боксёра нокаутировали соперников в Кёльне

Боксёры из Одессы Арнольд Хегай и Цотне Рогава одержали победы на вечере рейтингового бокса в Кёльне (Германия).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что Хегай, выступающий в полулёгком весе, в третьем раунде нокаутировал мексиканца Рубена Тостадо Гарсию. Это 18-я (11 нокаутов) победа Хегая в профессиональном боксе.

В тяжёлом весе Рогава техническим нокаутом победил британца Майкла Бассета. Это был второй бой одессита в профессионалах.

Как сообщала Одесса News, действующий чемпион мира Юрий Захареев из Белгород-Днестровского Одесской области признан лучшим боксёром молодёжного чемпионата Европы (спортсмены до 22-х лет), который прошёл в Порече (Хорватия) в марте 2022 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod