В Одессе раненым баскетболистам поставили современные спортивные протезы

По обращению Центра реабилитации городской больницы №10 и руководства Спортклуба людей с инвалидностью «Одесса – баскет», команда U+ System установила игрокам команды спортивные протезы датских партнеров Levitate.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Наши игроки сменили свои коляски на современные спортивные протезы. Ребята уже неоднократно доказали, что желание, настойчивость и вера в себя способны преодолеть любые трудности», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Свою первую тренировку – движение и перемещение на протезах – баскетболисты «Одесса-баскет» провели в Академии спорта.

Как отметил мэр, в последние месяцы Одесса сосредоточилась именно на развитии комплексной услуги по реабилитации. И такой пример наших Героев, уже на фазе реабилитации через адаптивный спорт, мотивирует тех, кто возвращается с фронта без конечностей.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года впервые в Одессе прошёл открытый турнир по баскетболу на колясках среди ветеранов «Кубок Чёрного моря».

Фото и видео: «Одесса»

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