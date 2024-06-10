В Одессе впервые прошёл открытый турнир по баскетболу на колясках среди ветеранов

Впервые в Одессе прошёл открытый турнир по баскетболу на колясках среди ветеранов «Кубок Чёрного моря».

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Отмечается, что на баскетбольной площадке соревновались команда «Одесса-баскет» и две киевские команды «Киевские львы» и «Титановые».

«По мнению вице-президента СК для людей с инвалидностью «Одесса-баскет», руководителя Центра реабилитации и реконструктивной хирургии ГКБ №10 Василия Рыбака, в этих соревнованиях нет проигравших, само участие в Кубке Чёрного моря — это уже победа», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что реабилитация — это комплекс услуг, где адаптивный спорт занимает важное место как одно из самых эффективных средств интеграции в общество и повседневную жизнь наших героев.

Как сообщала Одесса News, в Одессе проводится работа по спортивной реабилитации воинов ВСУ.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy