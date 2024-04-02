Воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили дрон-разведчик «Форпост»

1 апреля зенитчики ВСУ уничтожили в акватории Чёрного моря ударно-разведывательный беспилотник российских захватчиков «Форпост».

Об этом Воздушное командование «Юг» сообщило в Facebook.

«В течение дня 1 апреля 2024 года воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожен российский ударно-разведывательный БпЛА «Форпост» в акватории Чёрного моря», – говорится в сообщении.

«Воздушные силы отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто. Однако нам всё же удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударных типа «Форпост». Это российский БПЛА, его стоимость составляет около $7 млн», – сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, видео опубликовал канал «Ми – Україна».

По словам спикера ВС ВСУ, российский дрон – своего рода аналог турецкого Bayraktar. Дрон может нести разную боевую нагрузку и в течение достаточно длительного времени выполнять поставленные боевые задачи вдоль линии столкновения. Он может также проводить разведку.

На вопрос, сможет ли Украина исследовать остатки этого дрона, Евлаш ответил: «Он упал над акваторией Чёрного моря. Если будет позволять обстановка, сможем найти его, но задача это будет не из простых».

Илья Евлаш

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 31 марта, в небе над Одесской и Херсонской областями было уничтожено 8 ударных БпЛА типа «Шахед», запущенных с полигона Чауда (Крым).

Инфографика: Воздушное командование «Юг»/Facebook

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