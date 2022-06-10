33 захватчика, 3 склада боеприпасов, система «Град» — итоги прошедшего дня на юге страны

За прошедшие сутки украинские военные на южном направлении уничтожили 33 российских агрессора, несколько единиц техники и три склада боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщил представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Оицером ОК «Юг» отмечено, что обстановка в нашей операционной зоне остаётся стабильно напряжённой. Противник ведёт боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подходы к своим позициям.

«Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия у противника нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской авиацией нанесены серии ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по выстроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населённых пунктах Херсонской области.

По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 захватчика, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два — горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

Также, указывают в ОК «Юг», корабельная группировка Черноморского флота врага держит наготове к ракетным ударам четыре надводных корабля и одну подводную лодку, вместе с ними на дежурстве один большой десантный корабль.

«А значит, угроза ракетных атак остаётся, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена ​​на паузу», — заключает офицер ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, 28 вражеских ракет «Калибр» находились состоянием на 9 июня в готовности на корабельно-катерном составе в Чёрном море.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

Карта Минобороны Великобритании

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod