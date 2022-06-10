Труханов представил нового директора Департамента культуры и туризма

9 июня в Малом зале Одесского городского совета состоялось рабочее совещание городского головы Геннадия Труханова с представителями сферы культуры Одессы, на котором был представлен новый директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что новым руководителем Департамента стал Александр Тиховский. Ранее Александр Тиховский работал заместителем директора департамента международного сотрудничества и маркетинга -начальник отдела протокола в Одесском горсовете, заместителем начальника службы по делам детей горсовета.

О своём уходе с должности главы департамента культуры и туризма Татьяна Маркова заявила у себя в Facebook ещё 20 мая.

«Культура и туризм — это не должность, это образ мышления, смыслы, ценности, философия жизни. И смена должности ничего не меняет. Ухожу…, но не прощаюсь«, — написала тогда чиновница, не сообщив о причинах отставки.

Участники встречи обсуждали планы и перспективы работы учреждений культуры, вопросы развития и налаживания международного сотрудничества в сфере культуры.

В ходе встречи представители сферы культуры были отмечены почётными наградами Одесского городского головы. В частности, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие культуры и искусства Украины Почётным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом» награждён Николай Прокопенко, народный художник Украины, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, лауреат, дипломант, призёр многих международных, всеукраинских и региональных выставок, международных биеннале и триеннале живописи, графики и иллюстрации печатных и рукописных книг.

Почётным знаком Одесского городского головы «Трудовая слава» награждена Оксана Григорьева, директор Коммунального учреждения начального специализированного образования «Художественная школа №7».

Как сообщала Одесса News, 6-7 июня в Одессе находились Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и министр по вопросам культуры и медиа Германии Клаудиа Рот.

Фото: «Одесса», Facebook

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