Прибрежные развлекательные заведения в Одессе не должны работать позже 22 часов

В последнее время в адрес Одесской областной военной администрации поступает немало обращений по поводу функционирования прибрежных комплексов предоставления услуг в сфере отдыха в условиях военного положения.

ООВА предоставила соответствующие разъяснения.

Развлекательным заведениям нельзя работать в вечернее время. Завершить работу заведения должны не позднее 20.00-22.00, что позволит безопасно завершить работу и добраться до домов сотрудникам заведений и отдыхающим.

Запрещено проведение дискотек, праздничных мероприятий, концертов и массовых мероприятий с большим скоплением людей.

По продаже алкогольных напитков. Разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09.00 до 18.00. Этот приказ распространяется и на заведения сферы отдыха – на кафе и рестораны.

«В случае обнаружения нарушений правил работы заведений сферы отдыха прошу сообщать мне в мой телеграмм канал (в чатбот (https://t.me/bratchukadmin_bot)) или в месседжер на странице в фейсбуке», — подчеркнул начальник ООВА Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, с 25 мая комендантский час в Одессе и области действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пребывание людей в указанные часы на улицах и в других общественных местах Одессы и Одесской области без специально выданных пропусков и удостоверений.

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