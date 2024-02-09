Куда пойти в Одессе на выходных 10-11 февраля

10-11 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

10 февраля в Одесской областной филармонии концерт заслуженной артистки Украины Тони Матвиенко. Певица с уникальным тембром голоса, вобравшего весь национальный колорит, приглашает на свой сольный концерт. Погрузиться в душевный и пронзительный вокал вы сможете в 18 часов. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

10 февраля в Одесской Кирхе состоится исторический фестиваль “Рыцари южных берегов”. Посетителей ждут рыцарские бои, атмосфера старинных мастер-классов, фудкорты и захватывающие лекции. Маленькие герои смогут поучаствовать в рыцарских боях в мягких доспехах. Средневековье оживёт с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

10, 11, 16 и 17 февраля Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного представляет впервые на украинской сцене одно из самых известных произведений в мире, ставшее шедевром и легендой мировой музыки — «Иисус Христос — суперзвезда» . Приходите к 16.00. Язык исполнения — английский с украинскими субтитрами. Длительность — 1 час 45 минут. Стоимость билетов от 200 до 450 гривен. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

11 февраля, накануне Валентинова дня, в Театре юного зрителя им. Олеши покажут спектакль «Кукла Реггеди Энн». История о девочке Марселле и её тряпичной кукле по имени Реггеди Энн. Маленькая Марселла заболела и никто не смог её вылечить. Спасти Марселлу может только горячее и любящее сердце. Возраст: 12+. Продолжительность: 2 часа с антрактом. Жанр: лирическая клоунада в 2-х действиях. Стоимость билетов 200 гривен.

До 15 февраля в Летнем театре Горсада Одессы проходит выставка световых инсталляций. Вход в инсталляции украшает уникальный светодинамический тоннель. Посетители выставки имеют возможность сфотографироваться рядом со сказочным гномом Дедушкой Люмьером и его друзьями, у чудо-дерева с оленями и огромной шляпы волшебника высотой 15 метров. Новогодний иллюминационный парк работает с 16:00 до 20:00 каждый день.

До 15 февраля в галерее «#ARTODESA» (Летний театр Городского сада) открыта выставка «Terra majoris. Земля предков» Аллы Крикун. Выставка посвящена памяти одесской художницы, умершей в конце прошлого года.

Ежедневно возле Дворца спорта на проспекте Шевченко, 31 работает каток. Безлимитное катание стоит 400 гривен для детей и взрослых. Коньки, которые представлены тут до 45-го размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Время работы катка: 10:00-22:00. Фигурка помощника фигуриста обойдётся в 100 гривен в час, инструктор — в 300 гривен за 45 минут. Также функционирует каток на проспекте Небесной сотни (ледовая арена на месте бывшего скейт-парка, на линии 13-того трамвая у торгового центра «Экспострой»). Здесь безлимитное катание стоит 300 гривен для детей и взрослых. Коньки входят в стоимость оплаты. Почасового катания нет. Ледяная горка – 20 гривен спуск.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1000 грн. Подробности здесь.

До 29 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства будет открыта выставка работ фотохудожника Дениса Кривого, погибшего в мае прошлого года в Бахмуте. Все собранные на выставке деньги пойдут на приобретение дронов для подразделения ССО, в котором служил Денис. Стоимость билетов 100/50 гривен.

До 1 марта в Одесском музее западного и восточного искусства персональная выставка Анатолия Горбенко «Дыхание моря в пении степи». Выставка посвящена 80-летнему юбилею народного художника Украины, академика, профессора, председателя Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

Уютных, мирных выходных!

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