«Севильский цирюльник» в Одесской опере — умереть от смеха и удовольствия

«Севильский цирюльник» — опера-буффа* по французской пьесе — одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия».

20 марта, в субботу, в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Верди писал: «…я всё равно считаю, что «Севильский цирюльник» по своему обилию идей, по яркости комического звучания и правде декламации является самой прекрасной из всех существующих опер-буффа».



Цена билетов от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18:30.

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