Чей труп найден в одесских катакомбах

Под Одессой, в катакомбах в селе Нерубайское, нашли труп молодого мужчины.

Как сообщает «Думская», на место прибыли сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области и полицейские.

Поскольку труп обнаружили в подземном, частично затопленном водой, колодце, спасателям пришлось доставать его с помощью канатов.

Предполагается, что найденное тело принадлежит 26-летнему одесситу, который вечером 5 марта спустился в катакомбы. До ухода под землю он писал своей девушке, что может оттуда не вернуться. Родственники начали его поиски на следующий день.

Полиция пытается раскрыть картину трагедии.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в катакомбах Одессы под бульваром Жванецкого диггеры нашли скелет человека.

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