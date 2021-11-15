Полиция в Одессе применила оружие против грабителей: насколько правомерно

В Одессе полицейские «на горячем», с применением оружия, задержали группу иностранцев, которые обокрали автомобиль местного жителя.

О происшествии сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на автомобиле. Для их задержания правоохранителями было применено травматическое оружие. Насколько правомерны были действия сотрудников полиции, в том числе применение ими оружия, будет устанавливаться в ходе служебного расследования.

Происшествие произошло в субботу в Киевском районе города. От противоправных действий трёх выходцев из Закавказья пострадал мужчина, который припарковал свой автомобиль возле магазина. Злоумышленники повредили колесо в его «Mitsubishi» и пока пострадавший им занимался, вытащили из салона его сумку и уехали на своём авто.

Действия правонарушителей заметили оперативники областной полиции. Они попытались остановить машину беглецов, но те ускорили движение, повредив при этом несколько транспортных средств, среди которых — автомобиль правоохранителей. После столкновения злоумышленники оставили свой автомобиль и бросились бежать. Для их задержания полицейскими было применено устройство травматического действия, в результате чего один из подозреваемых получил ранение ноги, ему на месте оказали медицинскую помощь.

Сейчас все трое фигурантов, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, задержаны. Их действия следователи квалифицировали по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, 13 ноября на трассе Одесса-Николаев у села Сычавка Одесской области полицейские на Renault хотели кого-то остановить, но выехав на встречную полосу, столкнулись с автомобилем Mitsubishi.

Фото и видео: Нацполиция

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