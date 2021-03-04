Били, истязали, грабили: одесские разбойники предстанут перед судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4-х жителей Одесской области, подозреваемых в совершении разбойных нападений на жилища граждан.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что летом прошлого года злоумышленники совершили три разбойных нападения на частные дома граждан в Одессе и области, с применением насилия.

«Согласно разработанному плану, сообщники ночью проникали в дома, связывали потерпевших, били и требовали ценные вещи и сбережения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из пострадавших был судья одного из районных судов Одесской области.

Объектом посягательства нападавших были мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Общая сумма нанесённого ущерба составила более миллиона гривен.

За совершение указанных уголовных правонарушений сообщникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 4-х членов банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на банковские учреждения в Одессе.

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