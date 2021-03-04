Полиция устанавливает обстоятельства гибели в Одессе 18-летнего парня

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 18-летнего парня.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, трагедия произошла на улице Академика Заболотного. Юноша на глазах у местных жителей выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 15-м этаже одной из многоэтажек.



«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», — говорится в сообщении.

О погибшем известно, что он уроженец Арцизского района.

Обстоятельства, при которых молодой человек прыгнул с многоэтажки, устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля на станции «Депо» в Суворовском районе города под колёсами поезда погибла 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла мгновенно.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции № 1

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