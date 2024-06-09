В Одесской области женщина родила дочь прямо на улице 

На спецлинию «102» поступило сообщение от жительницы Рени, что она заметила на улице женщину с сумками, в одной из которых находился крошечный плачущий ребёнок. Полицейские территориального подразделения полиции безотлагательно выехали по указанному заявительницей адресу и обнаружили 32-летнюю горожанку с новорождённой дочерью, которых сразу же доставили в медицинское учреждение.

Об этом событии сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что ребёнка осмотрели врачи, с ним всё было в порядке.

«Во время проведения проверки полицейские выяснили, что у гражданки, находившейся на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила дочь прямо на улице. Ребёнка она положила в пакет, взяла имевшиеся у неё другие сумки и пошла к своей матери», — говорится в сообщении.

Роженица сознательно не вставала на учёт при беременности и всячески избегала встреч с врачами, поскольку боялась, что у неё отберут ребенка. Кроме новорожденной девочки, у женщины есть уже шестеро несовершеннолетних детей и в отношении всех она лишена родительских прав из-за невыполнения обязанностей по их воспитанию.

Полиция сообщила, что пятеро детей опекает бабушка, ещё один ребёнок находится на попечении службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рождён и оставлен в больнице.

Полицейские составили в отношении роженицы протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в котором речь идёт об уклонении родителей или лиц, их заменяющих от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей.

За это правонарушение суд может наложить на женщину взыскание в виде предупреждения или штрафа от 850 до 1700 гривен.

Подчёркивается, что ребёнок у матери был отобран. Сейчас малыш находится в медучреждении под наблюдением врачей и опекой службы по делам детей.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 104 малыша, среди которых одна пара близнецов.

Фото: Измаильский райотдел полиции в Одесской области

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