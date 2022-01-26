Генпрокурор оценила действия нардепа в Одесском горсовете

Офис генпрокурора намерен разобраться в обстоятельствах инцидента на заседании земельной комиссии Одесского горсовета 25 января, в котором участвовал внефракционный нардеп Артём Дмитрук.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Если вы посмотрите этот видеоролик, может показаться, что это отрывок из какого-то фильма о гангстерах, а актёр отрывается от погони после ограбления банка. Но нет – это реальная сцена проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины города Одессы. Сведения немедленно внесены в ЕРДР, и мы обязательно разберёмся, кто, когда и при каких обстоятельствах всё это сделал», – пообещала генпрокурор.

Она обратилась к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти, и напомнила, что за Украиной сейчас очень внимательно наблюдают «со всех уголков планеты».

«Мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть!» – потребовала Венедиктова.

Как сообщала Одесса News, 25 января сотрудники КП «Муніципальна варта» пытались не пропустить нардепа и его помощников на заседание комиссии горсовета, которая должна была рассматривать отвод земли под санаторием Госпогранслужбы «Аркадия». Дмитрук ворвался силой, перевернул столы и разбросал бумаги. Открыто производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате стычки, по данным полиции, пострадали трое охранников. Травмы получил также 80-летний пенсионер Вячеслав Колин, который принёс документы на заседание комиссии – он упал, а сломанный Дмитруком стол свалился ему на ногу. Сотрудники горсовета вызвали пенсионеру «скорую».

Позднее Дмитрук заявил в Facebook, что он и его помощники «заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении».

Кстати. Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области. Депутат-мажоритарщик, был избран в нардепы в 133-м округе в Одессе. Владеет двумя одесскими спортклубами, заявлял о намерении баллотироваться в мэры города, но в списке кандидатов его не было. Говорил, что считает «педофилом» и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника, умершего 8 августа. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, он является одним из нардепов-антивакцинаторов.

16 ноября 2021 года Дмитрука исключили из состава монобольшинства, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению «Разумная политика», которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

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