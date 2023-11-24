В Одесской области задержаны организатор и 15 участников мошеннического колл-центра, которые выманивали у людей до 200 тысяч долларов в месяц.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, участники мошеннической организованной преступной группировки завладевали деньгами граждан Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединённых Арабских Эмиратов, хранившихся на банковских счетах потерпевших.

Полицейские установили, что уроженец Грузии, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и имеющий устойчивые связи с одним из так называемых воров в законе, организовал в Одесской области мошеннический колл-центр. Контора аферистов, куда были вовлечены доверенные лица из ближайшего окружения организатора, действовала под прикрытием торговли акциями на одной из интернет-платформ.

«Фактически же правонарушители добывали информацию о гражданах Украины, Молдовы, Польши, Испании, Чехии, Италии, США, Объединённых Арабских Эмиратов, имеющих открытые счета в банковских учреждениях, звонили им и предлагали хороший заработок за минимальный вклад в биржу», — говорится в сообщении.

Введенные в заблуждение люди вкладывали деньги на банковские счета мошенников, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.п.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карт.

Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить защиту. Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые совершали потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.п., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисов и мобильных операторов. Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц.

Потерпевших граждан полицейские устанавливают. Пока известно о трёх.

Также отмечается, что для конспирации и прикрытия преступной деятельности от разоблачения правоохранительными органами злоумышленниками было организовано изменение адресов расположения колл-центра, постоянное наблюдение возле офиса участниками преступной организации, выполнявших функции безопасности и охраны, пропускной режим в помещение, строгое соблюдение установленных правил поведения и рабочего графика.

Оперативники одесской полиции следили за злоумышленниками с февраля этого года. Для блокирования и задержания участников организованной преступной группировки, по согласованию с Одесской областной прокуратурой, в Киевском районном суде города Одессы полицейскими было получено 47 постановлений на проведение санкционированных обысков в колл-центре, домах и автомобилях фигурантов.

Санкционированные мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделений «КОРД» и батальона полиции особого назначения. Во время обысков правоохранители изъяли 65 единиц компьютерной техники, «черновые» записи, мобильные терминалы, девять транспортных средств, деньги, полученные в ходе проведения мошеннических сделок в сумме 38800 долларов США и 12000 гривен и другие вещественные доказательства, имеюшие важное значение для досудебного расследования.

Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, завладении чужим имуществом путём обмана и злоупотреблении доверием, то есть мошенничестве, совершённом повторно путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

За совершённое им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ совместно с работниками управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Одесской области обнаружили и прекратили работу нескольких колл-центров.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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