Началось перемирие между Израилем и ХАМАС

С 07.00 24 ноября начал действовать четырёхдневный режим прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Al Arabiya и Times of Israel.

Отмечается, что перемирие включает всеобъемлющее прекращение огня на севере и юге сектора Газа, за которым должно последовать освобождение части заложников, захваченных ХАМАС во время нападения 7 октября на территорию Израиля. В обмен на это должны были быть освобождены некоторые палестинские заключённые, содержащиеся в израильских тюрьмах. Также в рамках сделки будет увеличен поток гуманитарной помощи в сектор Газа. Посредниками в заключении сделки стали США, Катар и Египет.

Соглашение с ХАМАС о прекращении огня правительство Израиля утвердило 21 ноября. ХАМАС собирался передавать Израилю заложников через представителей Красного Креста. Согласно условиям перемирия, озвученным МИД Катара, в 16.00 24 ноября ХАМАС должен отпустить первую группу из 13 израильских заложников, среди которых женщины и дети. Всего в течение следующих четырёх дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей. В обмен на каждого израильского заложника будут освобождены трое осуждённых за террористические преступления палестинских заключённых, всего – 150 человек.

Обе стороны дали понять, что пауза будет временной и за ней последует возобновление боевых действий.

Вплоть до начала перемирия боевые действия продолжались. Пресс-служба израильской армии сообщила, что ЦАХАЛ «завершил оперативную подготовку на боевых рубежах, соответствующих условиям паузы».

В течение последнего дня и ночи войска ЦАХАЛ на земле, в воздухе и на море продолжали наносить удары по террористическим объектам, подчёркивается в сообщении. Сегодня утром войска ЦАХАЛ разрушили ряд подземных туннелей, обнаруженных в районе больницы Шифа.

Уже через 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня прозвучали сирены воздушной тревоги в поселениях Киссуфим и Эйн-Хашлоша на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, сообщает The Times of Israel.

«Если ракеты действительно были запущены, это, по всей видимости, было первым нарушением перемирия террористическими группировками в Газе», – отмечается в сообщении.

Одесса News информировала, что 4 ноября Турция отозвала своего посла из Израиля, объясняя это решение «гуманитарной трагедией в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».

Израиль должен прекратить убивать мирное население в секторе Газа в ходе противостояния с террористами ХАМАС, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля и вторглись на территорию страны. По данным МИД Израиля на 10 ноября, боевики убили около 1200 израильтян, ещё около 240 были захвачены в заложники.

Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию и к началу ноября полностью окружил Газу. Власти Израиля заявляли, что боевые действия будут продолжаться до полного уничтожения группировки ХАМАС.

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