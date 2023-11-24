В Одессе пограничники прикрыли канал переправки «уклонистов» через госграницу

В Одессе оперативники Измаильского пограничного отряда совместно с сотрудниками отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке военнослужащих мобильного пограничного отряда ДОЗОР задержали «на горячем» организатора незаконной переправки лиц через государственную границу и двух мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что задержанный организатор «схемы» — житель Одессы — подыскивал желающих покинуть территорию Украины через мессенджеры. За свои услуги просил 3 тысячи долларов США с каждого человека. С этих денег он должен был заплатить 200 долларов дальнобойщикам, чтобы те провезли мужчин призывного возраста через транзитный участок трассы «Одесса-Рени» и передали его сообщникам для дальнейшего трансфера на украинско-молдовскую границу.

«Ну, а дальше, минуя пункты пропуска Одесщины, «клиенты» в населённых пунктах приграничья должны были самостоятельно форсировать границу в Молдову», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту жительства фигуранта. Выявлены и изъяты доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность, а также денежный аванс за предоставление услуги.

Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одесса.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года СБУ ликвидировала в Одессе канал нелегального выезда военнообязанных за пределы Украины, который организовал руководитель местного кадрового агентства. Под видом рекрутинга гражданского персонала он подыскивал потенциальных призывников и за деньги предлагал им своё содействие в незаконной переправке в страны Евросоюза.

Фото и видео: Госпогранслужба

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