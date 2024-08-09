В Кодыме Одесской области в Мерседесе задержали 8 «уклонистов»

Охранники госграницы Подольского отряда, реализуя оперативную информацию, остановили на окраине города Кодыма Подольского района Одесской области микроавтобус «Мерседес», в котором следовало десять мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, двое из «путешественников» — водитель и его сообщник — работали на организатора канала по незаконной переправке пассажиров в Приднестровский регион Молдовы.

На сей раз в микроавтобусе было 8 таких пассажиров — мужчин из Киевской и Одесской областей, которые воспользовались услугами по навигации за границу в одном из интернет-мессенджеров.

За помощь в переправке дельцы хотели от 4 до 11 тыс. долларов США. Поскольку в действиях водителя и его пособника усматриваются признаки уголовного преступления в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.

На их «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направлены в суд.

Одесса News информировала о задержании в Одесской области в августе 2024 года 48 военнообязанных, которые пытались пересечь границу в кузове грузовика.

Фото и видео: Госпогранслужба

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