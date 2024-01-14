Румынские фермеры разблокировали границу с Украиной, польские — нет

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовых автомобилей через пункт пропуска «Порубное – Сирет» на границе с Украиной, которое началось 13 января.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска «Порубное – Сирет» на территории Румынии приостановлена», – говорится в сообщении.

Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляют в установленном порядке, добавили пограничники.

Блокировка стала одной из ряда акций, продолжающихся в Румынии с 10 января, в которых принимают участие не только фермеры, но и перевозчики. Стихийные блокировки начались из-за изменения условий обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца, высоких цен на топливо, маленьких компенсаций от правительства за стихийные бедствия, банковских условия кредитов, законодательства о такси и «недобросовестной конкуренции сельскохозяйственной продукции, поступающей из Украины».

В то же время на границе Украины и Польши в очереди стоят более 2 тысяч грузовиков.

Пограничники сообщают, что 13 января продолжается блокировка направлений пунктов пропуска «Рава-Русская-Гребенное», «Краковец-Корчева», «Ягодин-Дорогуск». Несмотря на разблокирование с 6 января движения на направлении пункта пропуска «Шегини — Медыка», в очереди ещё остаются 1 200 грузовиков.

Среди основных требований польских протестантов– возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отменённое соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

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