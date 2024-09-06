Улица Европейская в Одессе 6 сентября будет закрыта

В связи с проведением матчевой встречи национальных сборных команд Республики Молдова и Украины по боксу06 сентября с 13.00 до 22.30 временно будет ограничен въезд транспорта, кроме участвующего в мероприятии спецавтотранспорта, на улицу Европейскую.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что ограничение касается участка от Воронцовского переулка до Приморского бульвара.

Одесса News информировала, что в связи с капитальным ремонтом ул. Профессора Карышковского и ул. 7-й Пересыпской временно закрыто движение автотранспорта по улице Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и по улице 7-й Пересыпской (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской) до 30 ноября 2024 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy