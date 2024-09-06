В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Тищенко, светлая ему память

На Донецком направлении погиб 36-летний военный из села Каменское Одесской области Сергей Тищенко.

Об этом 5 сентября сообщил Арцизский городской голова Сергей Парпуланский.

Сергей Тищенко родился 16 января 1988 года в селе Каменское. Его призвали на военную службу 11 июня этого года, он погиб 30 августа во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Одесса News сообщала, что в городе Подольск Одесской области простились с погибшим на войне 47-летним жителем общины Сергеем Мазуром, принявшим свой последний бой 24 августа 2024 года.

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Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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