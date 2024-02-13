Оружие Победы: Украина начала сбивать дроны врага лазерными системами VAMPIRE

Вооружённые силы Украины начали использовать для противовоздушной обороны ракетные установки VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).
Об этом пишет Defense Express.
Авторы издания пришли к такому выводу после просмотра видео отражения атаки дронов, опубликованного 11 февраля пресс-службой ВМС Украины.
«Мы можем увидеть кое-что необычное, а именно – что сначала наши зенитчики берут вражеский Shahed на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию; после этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, после чего Shahed срывается в пике и падает», – говорится в статье.
На основе этих кадров аналитики OSINTtechnical предположили, что таким образом в публичный доступ впервые попали кадры боевой работы VAMPIRE с использованием реактивных снарядов APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). О поставке Соединёнными Штатами таких систем в ВСУ Одесса News информировала в январе 2024 года.
«Похоже, что это первые опубликованные бортовые кадры, на которых американский ЗРК VAMPIRE, состоящий на вооружении Украины, сбивает российский Shahed ракетой APKWS с лазерным наведением», – констатировали аналитики.
APKWS – это проект компании BAE Systems. Благодаря интегрированной полуактивной лазерной системе наведения ракеты производителям удалось превратить 70-миллиметровый неуправляемый авиаснаряд Hydra в дешёвое, но мощное высокоточное ракетное оружие. На базе этих решений создан комплекс VAMPIRE, который может быть размещён на разных транспортных платформах, в частности, на легковых внедорожниках. Тесты доказали, что он может уничтожать бронированную технику, оборудование и живую силу.
Эксперты отмечают, что VAMPIRE может поражать и воздушные цели, что превращает его в зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия.