Оружие Победы: Украина начала сбивать дроны врага лазерными системами VAMPIRE

Вооружённые силы Украины начали использовать для противовоздушной обороны ракетные установки VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).

Об этом пишет Defense Express.

Авторы издания пришли к такому выводу после просмотра видео отражения атаки дронов, опубликованного 11 февраля пресс-службой ВМС Украины.

«Мы можем увидеть кое-что необычное, а именно – что сначала наши зенитчики берут вражеский Shahed на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию; после этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, после чего Shahed срывается в пике и падает», – говорится в статье.

На основе этих кадров аналитики OSINTtechnical предположили, что таким образом в публичный доступ впервые попали кадры боевой работы VAMPIRE с использованием реактивных снарядов APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). О поставке Соединёнными Штатами таких систем в ВСУ Одесса News информировала в январе 2024 года.

Footage of Ukrainian naval forces downing a Russian Shahed-131/136 attack drone over Odesa. pic.twitter.com/WzIh4wHN0l — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 11, 2024

«Похоже, что это первые опубликованные бортовые кадры, на которых американский ЗРК VAMPIRE, состоящий на вооружении Украины, сбивает российский Shahed ракетой APKWS с лазерным наведением», – констатировали аналитики.

APKWS – это проект компании BAE Systems. Благодаря интегрированной полуактивной лазерной системе наведения ракеты производителям удалось превратить 70-миллиметровый неуправляемый авиаснаряд Hydra в дешёвое, но мощное высокоточное ракетное оружие. На базе этих решений создан комплекс VAMPIRE, который может быть размещён на разных транспортных платформах, в частности, на легковых внедорожниках. Тесты доказали, что он может уничтожать бронированную технику, оборудование и живую силу.

Эксперты отмечают, что VAMPIRE может поражать и воздушные цели, что превращает его в зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия.



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