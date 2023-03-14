384-й день войны: РФ использует тактику террора, ВСУ отбивает вражеские атаки

Начались 384-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 14 марта, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

«Российская Федерация использует тактику террора, не избирательно обстреливает населённые пункты, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанёс 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанёс 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Школа в Авдеевке

В течение суток враг также совершил обстрелы ряда населённых пунктов Черниговской, Харьковской, Луганской областей.

На указанных 5 направлениях за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак.

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону наших войск на Купянском и Лиманском направлениях, однако вёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, на Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях совершил безуспешные наступательные действия, а в Запорожском и Херсонском направлениях ведёт оборонительные действия, подвергая обстрелам населённые пункты недалеко от линии столкновения.

В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

Как сообщала Одесса News, генерал-майор Виктор Николюк, возглавлявший оперативное командование «Север», стал командующим подготовкой Сухопутных войск ВСУ, а ОК «Север» возглавил бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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