Корабельная группировка вражеского флота провела переформирование своих рядов

Корабельная группировка вражеского флота снова провела переформирование своих рядов.

Об этом 14 июля сообщил представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в Facebook.

«Сейчас в море 3️ ракетных корабля и 2 подводные лодки. Вместе они представляют угрозу всей территории Украины 32-мя «Калибрами», — сказал полковник ВСУ.

Также Назаров отметил присутствие двух больших десантных кораблей.

В целом, как сообщает полковник Назаров, обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» за предыдущие сутки «остаётся сложной, но под контролем сил обороны.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине сост. на 13 июля 2022 года

140-е сутки войны России против Украины на юге нашей страны оказались последними для 13 вражеских солдат, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

Нанесены удары по 2-м пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Также сообщается, что во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, зенитно-ракетное подразделение ВСУ «метко заземлило беспилотник типа «Элерон-3» в Белозёрской общине, а дрон-камикадзе был «пойман с поличным» и уничтожен в Великоалександровской общине до нанесения им вреда».

Как сообщала Одесса News, по информации ОК «Юг», угроза нанесения ракетных ударов по Одесской области остаётся актуальной как с моря, так и с воздуха и суши.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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