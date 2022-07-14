Пара вражеских истребителей пыталась бомбить остров Змеиный

Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный (Одесская область).

Об этом 14 июля сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что ни одна бомба на остров не попала.

«Бомбы упали в море, у острова», — сказал офицер «Юга».

Факт вражеских намерений бомбардировать остров, на котором недавно установлен Государственный Флаг Украины, подтвердил и спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

На своём Telegram-канале Братчук написал: «Пока украинцы спасали домашних животных на обстрелянной свиноферме, московиты атаковали о. Змеиный. Наши спасли 167 свиней, а московиты отбомбились в море – «ворошиловские стрелки».

Как сообщала Одесса News, в ночь на 13 июля российские оккупанты ракетами обстреляли свиноферму в Одесской области.

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