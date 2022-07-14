Кому в Одессе отключат воду 14 июля

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 14 июля останутся без водоснабжения.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00 14 июля потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 160-178/1,
- ул. Ак. Королёва, 41-59,
- ул. Ак. Вильямса, 44-64,
- просп. Ак. Глушко, 1-13,
- площадь Независимости, 1.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod