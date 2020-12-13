Воду в некоторых местах Одесской области пить нельзя

14 из 101 пробы питьевой воды, отобранной в Одесской области с 3 по 10 декабря, не соответствуют требованиям государственных санитарных правил и норм по санитарно-химическим показателям.

Об этом сообщает Одесский лабораторный центр Министерства здравоохранения.

В частности, нельзя пользоваться водой в питьевых целях в Татарбунарах, Болграде, Саратском (сёлах Кулевча и Сергеевка) и Арцизском (Мирнополье, Павловка, Вишняки, Надеждовка) районах.

При этом по санитарно-микробиологичесим показателям пробы отвечают гигиеническим требованиям.

В Одессе все пробы соответствуют ГСанПиНу.

Как сообщала Одесса News, Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) Государственного космического агентства Украины не подтвердил факт загрязнения нефтепродуктами акватории морского порта Черноморск вокруг стоянки буксира «Аметист».