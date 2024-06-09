«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 86-й) — птахи співають і у час війни

Через Національний природний парк «Тузлівські лимани», через Азово-Чорноморський міграційний коридор, продовжується неймовірна міграція птахів.

Граціозним куликам-довгоногам присвятив свою сторінку у Facebook одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Кожного дня з’являються різні види птахів і серед них вже давно живуть у нас на лиманах Націогального природного парку «Тузлівські лимани» граціозні кулики-довгоногі. Прилетіли вони до нас з Африки», — повідомляє Іван Русєв.

Він відзначає, що під час весняного перельоту кулики-довгоноги тримаються невеличкими зграйками і парами, селяться найохочіше на берегах солонуватих озерець та озер зі значними площами мілководдя і голими мулистими берегами.

За словами Івана Русєва, кулики-довгоноги живляться переважно водяними комахами, їхніми личинками, хробачками.

«Кулик-довгоніг — рідкісний птах і перебуває під захистом Червоної книги України, Боннської та Бернської конвенцій, Угодою AEWA та Директивою ЄС про захист диких птахів», — підкреслює біолог.

Цікаві новини повідомив знавець природи й про рожевих фламінго, за якими він спостерігав під час чергового обстеження узбережжя лиманів на наявність браконьєрських знарядь лову, впливу війни на довкілля.

«В процесі роботи виявляємо, що в цьому році на Тузлівських лиманах вже тримається багато фламінго — біля1500 птахів. І деякі з них вже почали гніздуватися. Між тим, нещодавно, на початку березня і у травні рашисти писали з окупованих території Азовського узбережжя і з окупованого Криму, що фламінго в них «планує» гніздуватися. Вони навіть писали маячню для своїх лохів, що начебто «фламінго визнали Крим російським».

Але, незважаючи на чудові природні умови, рожеві фламінго в черговий раз проігнорували окуповані рашистами українські території і вирішили, що у 2024 році, знову, як і в минулому році, оселяться на гніздуванні в Тузлівських лиманах», — написав Іван Русєв.

За його словами, «служба держохорони нацпарку дбає про їх охорону та безпеку, а науковці спостерігають за впливом війни на довкілля».

У попередньому екологічному щонедільному випуску Одесса News писала, як Нацпарк «Тузівські лимани» відзначив Європейський День парків.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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