В Украине с начала войны ликвидировано 32300 вражеских военных, 1432 танка

Защитники Украины с 24 февраля по 13 июня ликвидировали около 32300 российских военных, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.

Также ВСУ уничтожили боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8 за минувшие сутки), артиллерийских систем – 718 (+3) ед., РСЗО — 226 (+0) ед., средства ПВО- 97 (+0) ед., самолётов – 213 (+1) ед., вертолётов – 178 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3), крылатые ракеты — 125(+0), корабли/катера — 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2460 (+5), специальная техника – ​​54 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понёс на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, подтверждённые потери противника за воскресенье на юге Украины составляют 22 военных, три танка Т-62, два БМП и три единицы автомобильной техники.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.