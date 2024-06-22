Враг вновь атаковал Одесскую область баллистической ракетой «Искандер»

Российские оккупационные войска не прекращают террор и тактику точечных ракетных ударов с применением баллистики. Так, 21 июня враг вновь атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила в Facebook cлужба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг».

Атака Украины продолжилась ночью 22 июня. Врагом было применены крылатые ракеты Х-101/55, запущенные четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области России; вероятно, крылатые ракеты Зм14 «Калибр», запущенные с акватории Чёрного моря и управляемые ракеты авиационного типа из акватории Азовского моря, а также ударные БпЛА.

Отмечается, что наибольшую дистанцию ​​в ~1800км (из Саратовской области РФ в Ивано-Франковск) часть ракет Х-101/55 и Зм14 преодолели за 2 часа. Под атакой находились Луцк, отдельные объекты Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Винницкой областей.

Ракетная атака продолжалась 1 час 3 мин. Атака беспилотниками длилась 5 часов 30 мин.

Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало.

Есть повреждения жилья и детского садика в Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской. По предварительным данным, обошлось без жертв. Город даст компенсацию всем владельцам помещений, где выбило окна.

В целом, враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, есть раненые. Под ударом находились объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Они доставлены в больницу. Есть повреждённое оборудование. Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередач в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Одесса News информировала, что все 4 запущенные ночью 21 июня вражеские ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.

Фото: Ивано-Франковский горсовет/Telegram

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