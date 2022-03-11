Российские войска утром нанесли ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску

Российские войска утром 11 марта нанесли ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Так, Днепр 11 марта подвергся ракетному обстрелу. Один человек погиб.

Об этом информирует ГСЧС в Тelegram.

Сообщается о трёх авиаударах около 06:10 в Новокодакском районе Днепра: попадании вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и в двухэтажную обувную фабрику.

На месте работают спасатели, пытаясь погасить огонь.

Пресс-служба Волынской облгосадминистрации в Facebook сообщила, что «утром в 05.45 11 марта на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы».

Также взрывы были в Ивано-Франковске, сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

«Во Франковске произошли взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали позже! Реагируйте на сирены», – написал он.

По сообщению корреспондента Одесса News в Ивано-Франковске, приблизительно в 7 утра в городе раздалось несколько мощных взрывов. Их слышали жители в разных районах города. Однако, тревожной сирены не было.

Местный электроавтотранс уже предупредил о временно ограниченном движении транспорта в районе аэропорта и близлежащих к нему сёл.

“К сожалению, система оповещения не сработала. По нам нанесён удар. Также по городу. Мы здесь несколько расслабились… Очень снова просим жителей Опрышевцев, Крыховцев, Чукаловки (пригороды Ивано-Франковска, — ред.) выехать в более безопасные места. На месте работает ГСЧС. Призываю не публиковать фото и видео – не нужно помогать врагу”, – обратился к франковчанам городской голова.

Как сообщала Одесса News, Ивано-Франковск был одним из первых украинских городов, по которому российские войска нанесли артиллерийские удары.

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