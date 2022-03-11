Замкомандующего ОК «Юг» присвоено звание бригадного генерала

Указом Президента Украины полковник Лещинский получил звание бригадного генерала.

Текст Указа публикуется 10 марта на официальном сайте Президента Украины.

В нём, в частности, сказано: «Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику ЛЕЩИНСКОМУ Владиславу Вацлавовичу – начальнику штаба – заместителю командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины».

Вячеслав Лещинский родился в 1976 году в семье военнослужащего. Малая родина — Чоп Закарпатской области, где служил его отец. Среднее образование получил в Бердичеве, потом поступил на танковый факультет Киевского института сухопутных войск, который окончил с красным дипломом.

Был командиром взвода, роты, заместителем командира и командиром батальона, учился в академии Вооружённых сил Украины, которую окончил с золотой медалью. Командовал 36-й бригадой береговой обороны ВМСУ в Крыму, был командиром одесской 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В 2020 году закончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня полковнику Владиславу Лещинскому Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии в Украине вручил переходящий меч королевы Великобритании.

Как сообщала Одесса News, президентским Указом звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» удостоин выпускник Военной академии Одессы майор Евгений Бова.

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