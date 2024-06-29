Украина вернула из вражеского плена ещё 10 человек — все гражданские

Украине удалось вернуть из российского плена ещё 10 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 28 июня.

«Удалось вернуть из российского плена ещё 10 наших людей. Несмотря на все сложности», – написал он.

Президент сообщил имена освобождённых граждан. Это:

Нариман Джелялов, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого российские силовики лишили свободы в оккупированном Крыму ещё в 2021 году, в конце прошлого года его этапировали в Сибирь;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену ещё с 2017–2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске Запорожской области за сопротивление оккупантам.

Также освободили пятерых гражданских, которых захватили на территории Беларуси и лишили свободы, это Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

«Все они уже освобождены и дома – в Украине. Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших!» – добавил Зеленский.

Одесса News информировала об обмене пленными 25 июня 2024 года со страной-агрессором, в результате которого удалось вернуть из плена 90 украинцев.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

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