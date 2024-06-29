В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Косовский, светлая память

На фронте 18 апреля 2024 года погиб житель посёлка Окны Одесской области Игорь Косовский.

Об этом сообщил в Facebook поселковый совет.

Военнослужащий отделения технического обслуживания бронетанковой техники взвода технического обеспечения погиб в результате полученного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, в районе населенного пункта Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Воин был призван на военную службу по общей мобилизации в марте 2023 года.

25 апреля Игорь Косовский похоронен с воинскими почестями на кладбище посёлка Окны.

Одесса News сообщала о гибели в апреле 2024 года на фронте во время выполнения боевого задания 53-летнего жителя Сергеевки Белгород-Днестровского района Александра Бондаря.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook

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