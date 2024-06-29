По случаю Дня Конституции Украины президентским указом отмечен труд одесситов

За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности Указом Президента ряд одесситов награждён государственными наградами.

Текст Указа публикуется полностью на официальном сайте Президента Украины.

В частности, орденом «За мужество» III степени награждён фельдшер отельного подразделения «Одесская станция экстренной (скорой) медицинской помощи коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета» Сергей Ротару (посмертно).

Почётных званий «Народный художник Украины» удостоен Пётр Нагуляк — художник-живописец, г.Одесса; «Заслуженный артист Украины» — Виталий Белый — артист-вокалист, ведущий мастер сцены Одесского национального академического театра оперы и балета; «Заслуженный деятель науки и техники Украины» Максим Максимов — главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Вооружённых Сил Украины «Государственный океанариум» Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия»; «Заслуженный деятель искусств Украины» — Валерий Регрут — главный хормейстер Одесского национального академического театра оперы и балета; «Заслуженный работник культуры Украины» — Виталий Мороз — руководитель группы по созданию спектаклей, заместитель директора коммунального учреждения «Одесский академический областной театр кукол»; «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» — Анна Евтушенко — тренер по таиландскому боксу Муэй Тай, г.Одесса.

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