Зеленский поинтересовался, как проходит обучение наших танкистов в Великобритании

8 февраля в рамках визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком посетил военную базу Bovington Camp, на которой проходит подготовка украинских военнослужащих.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства ознакомился с обучением украинских экипажей на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике.

Президенту продемонстрировали практические элементы тренировочного курса. Владимир Зеленский пообщался с военными и командованием базы.

«Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать всё, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть всё необходимое для этого, в том числе мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем всё, чтобы они также быстро появились на поле боя», – отметил Глава государства.

Президент вручил украинским военнослужащим — танкистам, десантникам и механикам ВСУ — государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІІ степени, а также медалями «За военную службу Украине».

Как сообщала Одесса News, 8 февраля в рамках визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком, а также выступил в парламенте.

Фото: ОПУ

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