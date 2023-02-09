Король Чарльз III принял Владимира Зеленского

8 февраля в ходе визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королём Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Эта встреча стала первой аудиенцией Главы украинского государства у британского монарха за всю историю украинско-британских отношений, — информирует официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поздравил Короля Чарльза ІІІ с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

Президент Украины также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества, отметив, что Соединённое Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля в рамках визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком и выступил в парламенте.

Фото: ОПУ

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