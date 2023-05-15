Зеленский в Британии встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства

В рамках визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, Глава Украинского государства выразил благодарность главе британского правительства и всему народу Великобритании за поддержку Украины.

«В это время вызовов, в этот сложный, решающий момент для нашего народа, в частности, для наших воинов, когда мы готовимся к контрнаступательным шагам и нам нужен успех, вы – вместе с нами, вы помогаете – вся Великобритания, ваше правительство и вы лично. Это для нас очень важно. Благодарю вас за это», – сказал Президент Украины.

По его словам, на встрече основное внимание было сосредоточено на вопросах оборонной поддержки Украины, шла речь о предоставлении Украине истребителей.

«Это очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо… Мы – партнёры, и Риши знает все детали происходящего на фронте. Мы хотим создать коалицию истребителей. Мы говорили об этом. Я очень позитивно настроен. И, думаю, в ближайшее время вы услышите о важных решениях. Но сначала мы должны немного поработать», – сказал Президент Украины представителям СМИ.

Со своей стороны Риши Сунак отметил, что для него честь и удовольствие приветствовать снова Владимира Зеленского в Великобритании и что украинцы сегодня на поле боя отстаивают общие ценности свободы, демократии и верховенства права.

По словам Риши Сунака, его страна и дальше будет оказывать украинскому народу поддержку, необходимую для защиты от агрессии.

«И Кремль должен знать, что мы будем делать это и дальше. Мы остаёмся непоколебимы в том, чтобы помочь Украине защититься», – сказал глава британского правительства.

По его убеждению, Украина должна не только восстановить свою территориальную целостность, но и иметь возможность защитить себя в будущем. Он также отметил, что Великобритания готова играть активную и одну из ключевых ролей в создании авиационной коалиции. Премьер-министр отметил, что этот вопрос касается не только предоставления самолётов, соответствующего материально-технического обеспечения, но и тренировки лётчиков.

Как сообщала Одесса News, 14 мая в рамках официального визита в Итальянскую Республику и Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском, а также в Германи 14 мая провёл переговоры с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Фото: ОПУ

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