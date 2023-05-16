Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 140 детишек

За прошедшую неделю в городских роддомах появилось на свет 140 маленьких одесситов, что на пятерых детей больше, чем на прошлой неделе.

Население Одессы за неделю пополнилось тремя двойнями, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики – на свет появились 73 маленьких одессита и 67 юных одесситок», — говоирится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество новорожденных за прошедшую неделю увидело свет в городском роддоме №7 – 41 малыш.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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