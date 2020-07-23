За последние сутки ещё 15 одесситов попали в паутину COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 23 июля в Одессе зарегистрированы 745 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе подтверждены 15 новых случая заболевания.

Утром 23 июля на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 117 пациентов с COVID-19. Из них 16 человек в тяжёлом состоянии, 94 — в состоянии средней тяжести, семь человек чувчтвуют себя удовлетворительно. Пациентов на ИВЛ в больнице нет, говорится в информации.

Отмечается, что за прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. В настоящее время на лечении находятся 36 детей с положительным тестом на COVID-19 — восемь в инфекционной больнице и 28 на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 16 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 328 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 23 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 691 случай заболевания коронавирусом (+31 за прошедшие сутки), 39 умерших (+1).

Инфограмма, фото: «Одесса»