COVID-19 в Одесской области: за сутки 31 новый больной, 1 умер

По официальной статистике, на утро 23 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 691 случай заболевания коронавирусом (+31 за прошедшие сутки).

Такие данные обнародовала система мониторинга по распространению коронавируса, проводимого аппаратом СНБО Украины.

За сутки в Одесской области один летальный случай. Всего в регионе от СOVID-19 зафиксировано с начала пандемии 39 смертей.

По данным мониторинга, за сутки в Одесской области выздоровело 66 человек (всего 1 206).

Продолжают болеть 1 446 человек.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 23 июля, в Украине лабораторно подтверждено 61 851 случай COVID-19, за сутки — 856. Умерли 17 человек.

Фото: «Одесса»