Вакцинальный трамвай заработал в Одессе

С сегодняшнего дня к привычным для одесситов местам вакцинации от COVID-19 – центрам массовой вакцинации и прививочным кабинетам ЦПМСП – добавилась новая локация.

Как сообщает официальный сайт города, теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки — «Одиссей», который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

В нём вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Прививки проводят прошедшие обучение медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. В настоящее время в трамвае есть в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.

Также в Одессе ежедневно продолжают работать центры массовой вакцинации и прививочные кабинеты во всех ЦПМСП.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины разоблачила медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы.

Фото: «Одесса»

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